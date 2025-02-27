Эмин Агаларов: Сумма ущерба от теракта в «Крокус Сити Холле» - $150-200 млн
Приблизительный ущерб компании Crocus Group в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» составил $150-200 млн, сообщил «РИА Недвижимость» сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов.
По его словам, это зависит от системы подсчета. Агаларов указал, что с точки зрения бизнеса это был разрушительный эффект для всей компании Crocus Group, так как парализовалась работа всех объектов на территории и снизилась посещаемость. На возведение концертного зала потратили $70 млн, а теперь «от него ничего не осталось».
На семью Агаларовых и Crocus Group «очень много обвинений в тот момент полетело», отметил Эмин Агаларов. Он также сообщил, что мемориал в память о погибших откроется на территории «Крокус Сити» в годовщину теракта - 22 марта.
Ранее компанию «Крокус интернэшнл» (собственник Crocus City Hall, которая входит в Crocus Group) признали потерпевшим по делу о теракте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФБР: Криптобиржу Bybit обокрали хакеры из КНДР
- В ДНР перехватили радиопереговоры командования ВСУ под Красноармейском
- СМИ: Просрочка по ипотеке увеличилась за год на 63%
- СМИ: ХАМАС передал тела четырех заложников Красному Кресту
- Лавров попросил объяснить заявление Макрона о российских активах
- Стивен Сигал встретился с якутским воином Андреем Григорьевым
- Путин заявил, что Россия намерена и дальше развивать силы спецопераций
- СМИ: Мобилизацию молодежи считают единственным шансом Киева против сделки
- Часть пенсионеров получит в марте выплату меньшего размера
- СМИ: ЕС ответит на введение Трампом пошлин на товары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru