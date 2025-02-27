Эмин Агаларов: Сумма ущерба от теракта в «Крокус Сити Холле» - $150-200 млн

По его словам, это зависит от системы подсчета. Агаларов указал, что с точки зрения бизнеса это был разрушительный эффект для всей компании Crocus Group, так как парализовалась работа всех объектов на территории и снизилась посещаемость. На возведение концертного зала потратили $70 млн, а теперь «от него ничего не осталось».

На семью Агаларовых и Crocus Group «очень много обвинений в тот момент полетело», отметил Эмин Агаларов. Он также сообщил, что мемориал в память о погибших откроется на территории «Крокус Сити» в годовщину теракта - 22 марта.

Ранее компанию «Крокус интернэшнл» (собственник Crocus City Hall, которая входит в Crocus Group) признали потерпевшим по делу о теракте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

