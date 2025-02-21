У «Крокус Сити Холла» начали возводить мемориал жертвам теракта
Работы по возведению мемориала жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» начались у здания концертного зала в подмосковном Красногорске. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, перед зданием установили конструкцию из металла. Как сообщил один из рабочих, ведется работа над созданием памятника.
Источник РИА Новости подтвердил информацию о возведении мемориала. Его созданием занимаются собственники здания, принадлежащего Crocus Group. Когду будет открыт памятник, неизвестно.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта прошлого года. Жертвами трагедии стали 145 человек. Расследование по делу о теракте уже завершено, как ожидается, к концу марта материалы поступят в суд, пишет Ura.ru.
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