Эксперты восстановили картину катастрофы в «Шереметьеве»

Восстановлена картина авиакатастрофы лайнера SSJ-100 в «Шереметьеве», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По мнению комиссии, расследующей дело о трагедии, унёсшей жизни 41 человека, самолёт через 15 минут после вылета из воздушной гавани был поражён грозовым разрядом. Однако удар молнии не стал причиной катастрофы: он сделал ситуацию опасной, но не критической.

Пилоты поторопились посадить судно, опасно разогнав самолёт и переведя его в режим пикирования, сообщает «ФедералПресс». Теперь комиссии предстоит выяснить, кто из двух пилотов борта совершил опасный манёвр, повлёкший за собой гибель людей.