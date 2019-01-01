Эксперты восстановили картину катастрофы в «Шереметьеве»
Восстановлена картина авиакатастрофы лайнера SSJ-100 в «Шереметьеве», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По мнению комиссии, расследующей дело о трагедии, унёсшей жизни 41 человека, самолёт через 15 минут после вылета из воздушной гавани был поражён грозовым разрядом. Однако удар молнии не стал причиной катастрофы: он сделал ситуацию опасной, но не критической.
Пилоты поторопились посадить судно, опасно разогнав самолёт и переведя его в режим пикирования, сообщает «ФедералПресс». Теперь комиссии предстоит выяснить, кто из двух пилотов борта совершил опасный манёвр, повлёкший за собой гибель людей.
Напомним, лайнер Sukhoi Superjet 100 совершал рейс в Мурманск 5 мая. Вскоре после вылета из столичного аэропорта «Шереметьево» он был вынужден вернуться в воздушную гавань из-за попадания молнии в машину. Радиосвязь была потеряна, посадка прошла жёстко. После трёх ударов о взлётно-посадочную полосу у судна сломалось шасси. В хвостовой часть самолёта начался пожар. В результате катастрофы погиб 41 человек.
Добавим, аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в эфире НСН оценил действия спасательных служб при тушении пожара в «Шереметьеве».
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