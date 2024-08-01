По делу о хищении средств задержан руководитель «Военторга»
Заведено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Министерства обороны России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МВД России.
Оно касается действий руководителя и сотрудников АО «Военторг» в 2019-2022 годах. В 2019 году они с соучастниками в Москве, Северной Осетии – Алании, Ставропольском крае, Псковской области вступили в преступный сговор и заключили госконтракты на поставку наборов средств личной гигиены на 625 млн рублей. Продукция приобреталась соучастниками у компаний-производителей через подконтрольные им организации.
Затем фигуранты дела продали эту продукцию Минобороны РФ, увеличив стоимость товаров на сумму свыше 400 млн рублей.
Отмечается, что руководитель «Военторга» задержан, ему предъявлено обвинение.
Ранее стало известно, что фигурант дела бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова и совладелец Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко во время развода с женой получил премиальный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe. Помимо этого, он стал владельцем половины предприятия «Консервпаклам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- По делу о хищении средств задержан руководитель «Военторга»
- Медведев: Война – единственный путь к миру на Ближнем Востоке
- Украина не стала комментировать новости о поступлении истребителей F-16
- СМИ: Мать обвиняемого в подрыве железной дороги живет в Великобритании
- Макгрегор избежал тюрьмы за опасную езду по Дублину
- Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов подписал контракт со СКА
- Трамп сообщил, в случае чего откажется от поста президента США
- Time узнал о разногласиях между Харрис и Зеленским перед началом СВО
- СМИ: Украина совершила вылеты на F-16, истребители использовались как ПВО
- Санду не исключила высылку дипломатов на фоне обвинений в шпионаже в СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru