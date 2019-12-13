Центробанк забрал лицензии у двух банков

Центробанк России отозвал лицензии у двух банков. Приостановлена работа ивановского Кранбанка» и петербургского «Невского банка».

Регулятор уличил «Кранбанк» в проведении подозрительных операций и занижении объема необходимых к формированию резервов на возможные потери. Кроме того, банк не выполнял предписания ЦБ по противодействию отмывания средства, передает РИА ФАН.

В свою очередь «Невский банк» утратил все собственные средства из-за хищения значительной части активов. В начале декабря неизвестные похитили у банка больше 3 миллиардов рублей, отмечает Москва 24.

В конце ноября Центробанк отозвал лицензию у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк», напоминает RT.

