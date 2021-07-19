В АТОР не верят, что Турцию закроют для туристов из-за коронавируса
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) не считают, что заявления ряда турецких чиновников могут привести к реальному закрытию этой страны для туристов, сообщает ТАСС.
«Если вспомнить, как закрывали Турцию и как открывали, тогда в стране было 63 тысячи в день заболевших из-за этого штамма. В Турции сейчас фиксируются нормальные пороговые значения заболеваемости: не более 5-6 тысяч в сутки», - сказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
Он призвал не делать выводы «из мнения одного эксперта» и руководствоваться решениями российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Роспотребнадзора и МИД.
Ранее президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан призвал не пускать в Турцию российских туристов, которые якобы распространяют новую мутацию вируса. Министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой также не исключил возможности закрытия этой страны для туристов из-за распространения штамма «дельта».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+24 633 / сут.
Умерли
149 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+18 764 / сут.
- Путин заявил о необходимости наращивать темпы изменений в различных сферах
- Путин: Сроки выполнения задач по нацпроектам не будут перенесены
- СМИ назвали трех претенденток на пост генсека НАТО
- В АТОР не верят, что Турцию закроют для туристов из-за коронавируса
- Росавиация отклонила заявки российских авиакомпаний на полёты в Египет
- Путин и Алиев встретятся в Москве 20 июля
- Путин выразил королю Бельгии соболезнования из-за последствий наводнения
- В Севастополе отказались пускать в синагогу непривитых граждан
- В МЧС предупредили о риске возгораний на торфяниках в семи регионах России
- Песков оценил влияние дела Калви на бизнес-сообщество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru