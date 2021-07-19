В АТОР не верят, что Турцию закроют для туристов из-за коронавируса

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) не считают, что заявления ряда турецких чиновников могут привести к реальному закрытию этой страны для туристов, сообщает ТАСС.

«Если вспомнить, как закрывали Турцию и как открывали, тогда в стране было 63 тысячи в день заболевших из-за этого штамма. В Турции сейчас фиксируются нормальные пороговые значения заболеваемости: не более 5-6 тысяч в сутки», - сказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Он призвал не делать выводы «из мнения одного эксперта» и руководствоваться решениями российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Роспотребнадзора и МИД.

Ранее президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан призвал не пускать в Турцию российских туристов, которые якобы распространяют новую мутацию вируса. Министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой также не исключил возможности закрытия этой страны для туристов из-за распространения штамма «дельта».



