Двое пожилых мужчин с коронавирусом умерли в Петербурге
1 мая 202020:58
Городской комитет по здравоохранению Петербурга проинформировал о смерти еще двух мужчин, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что оба пациента были старше 70 лет и имели сопутствующие хронические заболевания, в частности, у одного из них был лимфолейкоз.
Мужчины проходили лечение в Госпитале для ветеранов войн. У обоих после заражения вирусом развилась пневмония.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru