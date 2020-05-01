Двое пожилых мужчин с коронавирусом умерли в Петербурге

Городской комитет по здравоохранению Петербурга проинформировал о смерти еще двух мужчин, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что оба пациента были старше 70 лет и имели сопутствующие хронические заболевания, в частности, у одного из них был лимфолейкоз.

Мужчины проходили лечение в Госпитале для ветеранов войн. У обоих после заражения вирусом развилась пневмония.



