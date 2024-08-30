Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области
Три населённых пункта Белгородской области были атакованы беспилотниками ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки в Волоконовском районе в селе Новое ранен мужчина. Для его эвакуации на место выехали бойцы самообороны, один из которых получил ранения в результате повторной атаки беспилотника.
«Оба пострадавших в настоящее время доставлены в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая помощь оказывается», - написал Гладков.
Он добавил, что атакам дронов также подверглись село Байцуры Борисовского района и село Вязовое Краснояружского района.
Ранее Гладков заявил, что в результате атаки FPV-дрона был ранен глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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