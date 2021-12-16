Число жертв ДТП в Калмыкии выросло до 8 человек
Число жертв ДТП с участием двух автомобилей в Калмыкии выросло до 8 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Авария произошла накануне на 272-м километре трассы «Астрахань – Ставрополь». Столкновение машин было лобовым. На месте погибли семь человек, в том числе ребенок.
В четверг скончался один из трех пострадавших, которые были в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть более двух лиц».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru