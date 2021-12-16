Число жертв ДТП в Калмыкии выросло до 8 человек

Число жертв ДТП с участием двух автомобилей в Калмыкии выросло до 8 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

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Авария произошла накануне на 272-м километре трассы «Астрахань – Ставрополь». Столкновение машин было лобовым. На месте погибли семь человек, в том числе ребенок.

В четверг скончался один из трех пострадавших, которые были в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть более двух лиц».

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:КалмыкияДТП
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