Число жертв ДТП в Калмыкии выросло до 8 человек

Авария произошла накануне на 272-м километре трассы «Астрахань – Ставрополь». Столкновение машин было лобовым. На месте погибли семь человек, в том числе ребенок.



В четверг скончался один из трех пострадавших, которые были в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть более двух лиц».

