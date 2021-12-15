В Пензенской области в ДТП погибли три человека

ДТП с фурой произошло на трассе в Пензенской области, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

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На 483-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись фура и легковой автомобиль.

Среди погибших - мужчины 1976 года рождения и 1966 года рождения. Личность еще одного погибшего устанавливается.

Причины аварии устанавливаются.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Пензенская ОбластьДТП
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