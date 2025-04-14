СК возбудил уголовное дело по факту обстрела российской электроподстанции

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела электростанции в Курской области (Железногорский район) украинскими вооруженными формированиями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Уголовное дело было возбуждено по статье «Террористический акт».

В ведомстве заявили, что электроподстанция была атакована украинскими беспилотниками 12 и 13 апреля, вследствие человека остались без электроснабжения жители Дмитриева и Железногорска.

Ранее ВСУ атаковали два энергетических объекта в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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