Четверо погибли при взрывных работах в шахте в Казахстане
31 декабря 202008:19
Во время взрывных работ на шахте ТОО «Актюбинская медная компания» в Актюбинской области Казахстана погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
Отмечается, что инцидент произошел в шахте «Весенняя Аларчинская» в 30 киломатрах от поселка Коктау.
Причина происшествия выясняется. К месту аварии выехал замакима области и направлены сотрудники ДЧС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru