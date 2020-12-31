Четверо погибли при взрывных работах в шахте в Казахстане

Во время взрывных работ на шахте ТОО «Актюбинская медная компания» в Актюбинской области Казахстана погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Отмечается, что инцидент произошел в шахте «Весенняя Аларчинская» в 30 киломатрах от поселка Коктау.