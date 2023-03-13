Два большегруза перекрыли движение по Киевскому шоссе в обе стороны

По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения дистанции между двумя грузовиками.

Сообщается, что в результате ДТП пострадал один человек — у него перелом ноги. Оба большегруза направлялись в Таджикистан: один из них перевозил автомобили, второй — технику.

Ранее на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы столкнулись два автомобиля такси и внедорожник. В результате аварии пострадали пассажиры одного из автомобилей такси — женщина и ребенок.

