Два большегруза перекрыли движение по Киевскому шоссе в обе стороны

Из-за ДТП с двумя грузовыми автомобилями полностью перекрыто движение в обоих направлениях на 92-м километре Киевского шоссе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения дистанции между двумя грузовиками.

Сообщается, что в результате ДТП пострадал один человек — у него перелом ноги. Оба большегруза направлялись в Таджикистан: один из них перевозил автомобили, второй — технику.

Ранее на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы столкнулись два автомобиля такси и внедорожник. В результате аварии пострадали пассажиры одного из автомобилей такси — женщина и ребенок.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ГрузовикиДТП
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