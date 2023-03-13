В Москве женщина и ребенок пострадали в автоаварии с двумя такси и внедорожником
13 марта 202300:29
На Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы столкнулись три автомобиля, сообщает пресс-служба городского ГУ МВД России.
В результате автоаварии пострадали женщина и ребенок. Отмечается, что столкнулись два автомобиля такси и внедорожник. Пострадавшие находились в одном из такси. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Саратовской области столкнулись около 20 машин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru