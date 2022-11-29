Два автобуса сгорели на стоянке в Нижнем Новгороде
Два автобуса сгорели на автостоянке в Нижнем Новгороде. Как сообщил региональный главк МЧС, сообщение о пожаре на открытой автостоянке на улице Борской в Автозаводском районе города поступило в 6.06.
По прибытию на место пожарные приступили к тушению открыторго горения двух пустых автобусов. Пожар на площади 15 квадратных метров был оперативно локализован и в 07.04 ликвидирован.
В релизе отмечается, что погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Ранее Следственный комитет предъявил обвинение по делу о пожаре на цветочном складе в Москве, где погибли семь человек, бывшему гендиректору компании-арендатора.
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