СК обвинил жену арендатора склада в Москве после смертоносного пожара
Бывшему генеральному директору компании-арендатора «Ново Флоре» Анне Мачелюк предъявлено обвинение по делу о пожаре на цветочном складе в Москве, где погибли семь человек. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Днём ранее по делу о пожаре следователи задержали специалиста по охране труда и пожарной безопасности Владимира Коновалова, а также учредителя и генерального директора «Ново Флоре» Антона Мачелюка. Им также предъявлены обвинения в нарушении требований пожарной безопасности, приведшие к смерти двух или более лиц.
Как уточняет РИА Новости, Анна Мачелюк – жена Антона Мачелюка. Она передала бизнес супругу.
Здание Цветочной базы на Комсомольской площади загорелось в минувшее воскресенье. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публиковал видео с места происшествия. Погибли семь человек. Следствие признало потерпевшими восемь граждан, проведены допросы более 26 свидетелей, изымается необходимая документация.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- Российские войска за сутки сбили пять беспилотников в Черном море
- Европарламент признал Россию – государством спонсором терроризма
- Филиппины назвали лучшим направлением для романтического отдыха
- Минобороны РФ назвало фейком «договоренность» с НАТО по безопасности в Черном море
- СМИ: предельную цену на российскую нефть установят на уровне $65-70 за баррель
- Кадыров заявил об уничтожении до 200 военных ВСУ на Херсонском направлении
- Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле «35 на 35»
- ФК «Манчестер Сити» продлил контракт с Хосепом Гвардиолой
- СМИ сообщают о взрывах в Одессе
- СМИ: ЕС просубсидирует промышленность для защиты от конкурентов из США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru