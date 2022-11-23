СК обвинил жену арендатора склада в Москве после смертоносного пожара

Бывшему генеральному директору компании-арендатора «Ново Флоре» Анне Мачелюк предъявлено обвинение по делу о пожаре на цветочном складе в Москве, где погибли семь человек. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Днём ранее по делу о пожаре следователи задержали специалиста по охране труда и пожарной безопасности Владимира Коновалова, а также учредителя и генерального директора «Ново Флоре» Антона Мачелюка. Им также предъявлены обвинения в нарушении требований пожарной безопасности, приведшие к смерти двух или более лиц.

Как уточняет РИА Новости, Анна Мачелюк – жена Антона Мачелюка. Она передала бизнес супругу.

Здание Цветочной базы на Комсомольской площади загорелось в минувшее воскресенье. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публиковал видео с места происшествия. Погибли семь человек. Следствие признало потерпевшими восемь граждан, проведены допросы более 26 свидетелей, изымается необходимая документация.

