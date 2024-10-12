Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках в ЛНР
Десять украинских беспилотников ночью 12 октября атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике. Об этом заявили в правительстве региона.
Как отметили власти, восемь БПЛА удалось сбить, два аппарата ударили по объекту.
«В результате удара произошло возгорание одного топливного резервуара. Около 7.00 утра пожар удалось ликвидировать», — заявили в правительстве ЛНР.
При атаке никто не пострадал.
Ранее украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в Воронежской области, произошло возгорание на пустом резервуаре. Ущерба объекту не нанесено, пострадавших нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru