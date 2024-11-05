Дрон атаковал автомобиль в городе Приволье в ЛНР, погибли два человека

Дрон атаковал гражданский автомобиль в городе Приволье в ЛНР, сообщило правительство республики.

ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов в Белгородской области за сутки

В результате происшествия погибли двое человек.

Один из погибших был сотрудником администрации Лисичанска.

Ранее украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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