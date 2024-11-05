Дрон атаковал автомобиль в городе Приволье в ЛНР, погибли два человека
5 ноября 202417:38
Дрон атаковал гражданский автомобиль в городе Приволье в ЛНР, сообщило правительство республики.
В результате происшествия погибли двое человек.
Один из погибших был сотрудником администрации Лисичанска.
Ранее украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru