ДТП в Адыгее: три человека погибли

На федеральной дороге Краснодар - Верхнебаканский в районе поселка городского типа Энем в Адыгее произошла автоавария, сообщает Упрдор «Черноморье».

В ДТП в Башкирии погиб ребенок

Там столкнулись пять легковых автомобилей и «КамАЗ». В результате ДТП погибла женщина и двое детей.

По предварительным данным, водитель Hyundai не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. В результате легковушку откинуло, после чего произошло столкновение еще с четырьмя легковыми автомобилями.

В результате происшествия погибла водитель Hyundai и находившиеся в нем дети 12 и 14 лет.

Днем ранее в Нерюнгринском районе Якутии в автоаварии на федеральной автодороге «Лена» погибли три человека.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
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