ДТП в Адыгее: три человека погибли
На федеральной дороге Краснодар - Верхнебаканский в районе поселка городского типа Энем в Адыгее произошла автоавария, сообщает Упрдор «Черноморье».
Там столкнулись пять легковых автомобилей и «КамАЗ». В результате ДТП погибла женщина и двое детей.
По предварительным данным, водитель Hyundai не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. В результате легковушку откинуло, после чего произошло столкновение еще с четырьмя легковыми автомобилями.
В результате происшествия погибла водитель Hyundai и находившиеся в нем дети 12 и 14 лет.
Днем ранее в Нерюнгринском районе Якутии в автоаварии на федеральной автодороге «Лена» погибли три человека.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 645 / сут.
Умерли
187 тыс.+793 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+15 256 / сут.
- Названа реальная стоимость красной икры
- ДТП в Адыгее: три человека погибли
- France Presse: мятежники в Гвинее объявили о введении комендантского часа
- В Крыму предложили оптимальное решение суда по скифскому золоту
- Российские паралимпийцы в Токио участвовали в церемонии закрытия Паралимпиады-2020
- В столице Гвинеи жители на улицах празднуют задержание президента
- Мурашко: Нужны общие подходы к трансграничным перемещениям вакцинированных
- Дипломаты США в Киеве призвали Россию «вернуть Украине контроль над границами»
- Астраханские спасатели ищут плывших на катере в Махачкалу туристов
- Стали известны обстоятельства перед дракой заключенных в хабаровской колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru