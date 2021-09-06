ДТП в Адыгее: три человека погибли

Там столкнулись пять легковых автомобилей и «КамАЗ». В результате ДТП погибла женщина и двое детей.

По предварительным данным, водитель Hyundai не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. В результате легковушку откинуло, после чего произошло столкновение еще с четырьмя легковыми автомобилями.

В результате происшествия погибла водитель Hyundai и находившиеся в нем дети 12 и 14 лет.

Днем ранее в Нерюнгринском районе Якутии в автоаварии на федеральной автодороге «Лена» погибли три человека.

