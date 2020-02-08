Девять пострадавших в массовой драке в Казахстане госпитализированы в реанимацию

Девять человек, получивших ранения в ходе массовых беспорядкоа в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана находятся в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба правительства, приводя данные вице-министра здравоохранения Камалжана Надырова.

Утром в субботу ведомство сообщало о 127 пострадавших, которые обратились за медицинской помощью.

«Сто тридцать семь человек обратились за медицинской помощью после беспорядков в Кордайском районе. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров. По его словам, в стационарах находятся 37 человек, в том числе 9 - в реанимации, 18 готовятся к выписке», - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.