Девять пострадавших в массовой драке в Казахстане госпитализированы в реанимацию
Девять человек, получивших ранения в ходе массовых беспорядкоа в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана находятся в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба правительства, приводя данные вице-министра здравоохранения Камалжана Надырова.
Утром в субботу ведомство сообщало о 127 пострадавших, которые обратились за медицинской помощью.
«Сто тридцать семь человек обратились за медицинской помощью после беспорядков в Кордайском районе. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров. По его словам, в стационарах находятся 37 человек, в том числе 9 - в реанимации, 18 готовятся к выписке», - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.
Также сообщается, что в клиники Алма-Аты с помощью санавиации госпитализированы шесть человек. На амбулаторном наблюдении находятся сто человек.
Ранее НСН сообщала, что в ходе массовой драки в селе Масанчив Кордайского района восемь человек погибли, 40 получили ранения различной степени тяжести, 47 задержаны силами правопорядка. Из-за бесчинств повреждены более 30 жилых домов, 23 машины, 15 объектов торговли. По поручению президента страны Касыма-Жомарта Токаева правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым разбирается в причинах и ликвидациях последствий инцидента. Причиной беспорядков назвал бытовой конфликт, который отдельные провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. Об этом заявил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
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