Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали за неповиновение полиции

Пресненский суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС.

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Уточняется, что Якубджони Юсуфзоду задержали 25 марта. За неповиновение полиции суд назначил ему 12 суток административного ареста.

Позже Следственный комитет РФ обратился в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать мужчину по обвинению в совершении теракта.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что российским спецслужбам хорошо известны организаторы подготовки и проведения террористических акций против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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