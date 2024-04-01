Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали за неповиновение полиции
Пресненский суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС.
Уточняется, что Якубджони Юсуфзоду задержали 25 марта. За неповиновение полиции суд назначил ему 12 суток административного ареста.
Позже Следственный комитет РФ обратился в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать мужчину по обвинению в совершении теракта.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что российским спецслужбам хорошо известны организаторы подготовки и проведения террористических акций против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru