Талибы пообещали найти и наказать организаторов теракта в мечете Афганистана

Ранее 8 октября стало известно, что взрыв прогремел в шиитской мечети на севере страны в провинции Кундуз во время пятничного намаза. Погибли около 100 человек, многие ранены.

Ранее талибы предупреждали, что группировка ИГ, запрещённая в России, готовит серию террористических вылазок в стране.

