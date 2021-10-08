Талибы пообещали найти и наказать организаторов теракта в мечете Афганистана
8 октября 202120:57
Талибы, захватившие власть в Афганистане, пообещали найти и наказать организаторов теракта в мечете Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее 8 октября стало известно, что взрыв прогремел в шиитской мечети на севере страны в провинции Кундуз во время пятничного намаза. Погибли около 100 человек, многие ранены.
Ранее талибы предупреждали, что группировка ИГ, запрещённая в России, готовит серию террористических вылазок в стране.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru