Талибы пообещали найти и наказать организаторов теракта в мечете Афганистана

Талибы, захватившие власть в Афганистане, пообещали найти и наказать организаторов теракта в мечете Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее 8 октября стало известно, что взрыв прогремел в шиитской мечети на севере страны в провинции Кундуз во время пятничного намаза. Погибли около 100 человек, многие ранены.

Ранее талибы предупреждали, что группировка ИГ, запрещённая в России, готовит серию террористических вылазок в стране.

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Фото: twitter.com/pnews360
ТЕГИ:Афганистан
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