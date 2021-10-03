Представительство РФ в Афганистане: При взрыве около мечети в Кабуле россияне не погибли
3 октября 202117:42
Ни один россиянин не погиб и не пострадал в результате взрыва вблизи мечети Идгах в Кабуле, об этом сообщает представительство России в Афганистане.
Согласно последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, еще 32 ранены.
Взрыв прогремел во время похорон матери замминистра информации и культуры Забихуллы Муджахида рядом с мечетью Идгах в Кабуле. Муджахид представляет радикальное движение «Талибан» (террористическую организацию, запрещенную на территории РФ).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru