Заболеваемость корью в России уменьшилась вдвое
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России стабилизировалась ситуация с заболеваемостью корью, сообщает ТАСС.
Отмечается, что число зарегистрированных случаев кори снизилось в два раза.
Министерство здравоохранения России 3 мая сообщило о выпуске вакцин от кори опережающими темпами. В ведомстве уточнили, что в конце апреля в оборот ввели 550 тысяч доз отечественного препарата, передает «Радиоточка НСН».
Ранее Минобрнауки и Роспотребнадзор порекомендовали вузам не пускать на занятия учащихся и преподавателей с признаками ОРВИ и высыпаниями на коже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru