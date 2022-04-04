Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье выросло до 14
4 апреля 202212:41
Число пострадавших в аварии с автобусом в подмосковном Волоколамске увеличилось до 14. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным местных властей, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что в районе поворота на деревню Матренино на трассе М-9 следовавший маршрутом «Москва – Волоколамск» рейсовый автобус пробил отбойник, рухнув с высоты на дорогу. В салоне находились 20 человек. Известно о двоих погибших. Позже водителя автобуса задержали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru