Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье выросло до 14

Число пострадавших в аварии с автобусом в подмосковном Волоколамске увеличилось до 14. Об этом сообщает РИА Новости.

Водитель упавшего с моста в Подмосковье автобуса задержан

По данным местных властей, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в районе поворота на деревню Матренино на трассе М-9 следовавший маршрутом «Москва – Волоколамск» рейсовый автобус пробил отбойник, рухнув с высоты на дорогу. В салоне находились 20 человек. Известно о двоих погибших. Позже водителя автобуса задержали.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеВолоколамскДТПМосковская Область
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