Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 4544
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 4544, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.
Согласно последним данным, ранено 26 725 человек.
В понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7.
Власти Турции объявили семидневный национальный траур.
Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил, работающий в провинции Кахраманмараш, рассказал в беседе с НСН о последствиях серьезного землетрясения в регионе.
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