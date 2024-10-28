В Пакистане талибы похитили российского тревел-блогера и требуют выкуп
В Пакистане российского тревел-блогера Игоря Бабко, известного под псевдонимом Вася Щупальце, похитили члены радикального исламистского движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Блогер отправился в город Дера-Исмаил-Хан для съемок контента для своего YouTube-канала и перестал выходить на связь 24 октября. Спустя два дня близкие Бабко начали его искать.
По данным Mash, за освобождение россиянина группировка «Хафиз Гюль Бахадур» требует выкуп.
Российское посольство в Пакистане пока не давало каких-либо официальных комментариев по данному инциденту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru