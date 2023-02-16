Число погибших при падении Су-34 в Ейске увеличилось до 16
Глава Ейского района Роман Бублик в своём Telegram-канале сообщил, что в больнице Краснодара скончалась шестилетняя Ксюша Холод, пострадавшая при падении истребителя Су-34 в Ейске.
Он выразил соболезнование родным и близким девочки.
«В мире нет ничего более опустошающего, чем смерть ребёнка. Сложно даже представить себе, как пережить такую потерю», - написал Бублик.
Таким образом, число жертв падения самолёта на жилой дом в Ейске увеличилось до 16.
Трагедия произошла в октябре 2022 года. Истребитель-бомбардировщик Су-34 17 октября упал в Ейске рядом с жилым девятиэтажным домом, многоэтажка загорелась.
В Следственном комитете заявили, что в качестве основной версии крушения рассматривается техническая неисправность, сообщает НСН.
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