Число погибших при падении Су-34 в Ейске увеличилось до 16

Глава Ейского района Роман Бублик в своём Telegram-канале сообщил, что в больнице Краснодара скончалась шестилетняя Ксюша Холод, пострадавшая при падении истребителя Су-34 в Ейске.

На ликвидацию последствий падения самолета в Ейске выделят 47 млн рублей

Он выразил соболезнование родным и близким девочки.

«В мире нет ничего более опустошающего, чем смерть ребёнка. Сложно даже представить себе, как пережить такую потерю», - написал Бублик.

Таким образом, число жертв падения самолёта на жилой дом в Ейске увеличилось до 16.

Трагедия произошла в октябре 2022 года. Истребитель-бомбардировщик Су-34 17 октября упал в Ейске рядом с жилым девятиэтажным домом, многоэтажка загорелась.

В Следственном комитете заявили, что в качестве основной версии крушения рассматривается техническая неисправность, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПогибшиеДетиКраснодарский КрайКрушение СамолетаСу-34
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры