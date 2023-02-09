На ликвидацию последствий падения самолета в Ейске выделят 47 млн рублей
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о дополнительном выделении 47 млн руб. на ликвидацию последствий падения самолета о дворе многоквартирного дома в Ейске, сообщает администрация Краснодарского края.
"Выделить из резервного фонда администрации Краснодарского края департаменту строительства Краснодарского края бюджетные ассигнования в размере 47 195 200 рублей для предоставления субсидии бюджету Ейского городского поселения Ейского района в целях софинансирования расходного обязательства муниципального образования по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации <…> в связи с крушением самолета Су-34, на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Ейск, ул. Коммунистическая, д. 20/1, поврежденном в результате чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее из резервного фонда муниципалитету были выделены средства на помощь пострадавшим в размере 67 млн руб.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 17 октября упал в Ейске рядом с жилым девятиэтажным домом, многоэтажка загорелась, пишет НСН. По данным местных властей, в результате происшествия погибли 15 человек, 43 пострадали. Следствие в качестве основной версии крушения Су-34 рассматривало техническую неисправность.
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