СК: В спортивной школе в Якутии отравились дети

Несколько детей отравились в спортивной среднеобразовательной школе Мегино-Кангаласского района Якутии, число пострадавших уточняется. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

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Как отметили в ведомстве, 4 октября в следственные органы поступило сообщение об ухудшении самочувствия воспитанников школы после приема пищи.

«С симптомами пищевого отравления они доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается врачебная помощь», — указали в СК.

Правоохранители организовали процессуальную проверку, устанавливают количество отравившихся, их состояние и проводят другие мероприятия для установления причин ЧП. Кроме того, проверку начала прокуратура Якутии, которая оценит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Следственный КомитетОтравлениеДетиЯкутия

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