СК: В спортивной школе в Якутии отравились дети

Как отметили в ведомстве, 4 октября в следственные органы поступило сообщение об ухудшении самочувствия воспитанников школы после приема пищи.

«С симптомами пищевого отравления они доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается врачебная помощь», — указали в СК.

Правоохранители организовали процессуальную проверку, устанавливают количество отравившихся, их состояние и проводят другие мероприятия для установления причин ЧП. Кроме того, проверку начала прокуратура Якутии, которая оценит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

