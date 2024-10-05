СК: В спортивной школе в Якутии отравились дети
Несколько детей отравились в спортивной среднеобразовательной школе Мегино-Кангаласского района Якутии, число пострадавших уточняется. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
Как отметили в ведомстве, 4 октября в следственные органы поступило сообщение об ухудшении самочувствия воспитанников школы после приема пищи.
«С симптомами пищевого отравления они доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается врачебная помощь», — указали в СК.
Правоохранители организовали процессуальную проверку, устанавливают количество отравившихся, их состояние и проводят другие мероприятия для установления причин ЧП. Кроме того, проверку начала прокуратура Якутии, которая оценит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru