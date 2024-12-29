Четыре украинских дрона сбили над несколькими областями России

Над тремя регионами России средства ПВО уничтожили и перехватили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом докладывает пресс-служба российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале.

Все дроны перехватили и уничтожили в период с 13:00 до 15:00, отметили в министерстве. Два дрона перехватили над Ростовской областью. Еще по одному беспилотнику сбили в Орловской и Брянской областях.