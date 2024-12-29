Четыре украинских дрона сбили над несколькими областями России
Над тремя регионами России средства ПВО уничтожили и перехватили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом докладывает пресс-служба российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале.
Все дроны перехватили и уничтожили в период с 13:00 до 15:00, отметили в министерстве. Два дрона перехватили над Ростовской областью. Еще по одному беспилотнику сбили в Орловской и Брянской областях.
Ранее в воскресенье, 29 декабря, глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о беспилотнике, обломки которого упали на локомотивное депо в городе Сальск. Еще один дрон ПВО РФ сбили рядом с тем же городом, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru