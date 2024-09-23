В ДТП в Иркутской области пострадали шесть подростков
Шесть несовершеннолетних пострадали в результате ДТП на федеральной трассе А-331 «Вилюй» в Братском районе Иркутской области. Об этом сообщило главное управление МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла ночью 22 сентября на 86-м км автодороги.
«Предварительно установлено, что 15-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате... иномарка загорелась», — указали в МВД.
Помощь медиков потребовалась водителю и пяти пассажирам в возрасте 16-17 лет. Жизням пострадавших ничего не угрожает.
Ранее в аварии на трассе Кукуштан-Чайковский в Пермском крае пострадали двое взрослых и трое несовершеннолетних, напоминает Ura.ru.
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