В ДТП в Иркутской области пострадали шесть подростков

Шесть несовершеннолетних пострадали в результате ДТП на федеральной трассе А-331 «Вилюй» в Братском районе Иркутской области. Об этом сообщило главное управление МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла ночью 22 сентября на 86-м км автодороги.

«Предварительно установлено, что 15-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате... иномарка загорелась», — указали в МВД.

Помощь медиков потребовалась водителю и пяти пассажирам в возрасте 16-17 лет. Жизням пострадавших ничего не угрожает.

Ранее в аварии на трассе Кукуштан-Чайковский в Пермском крае пострадали двое взрослых и трое несовершеннолетних, напоминает Ura.ru.

