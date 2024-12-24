Кабмин выделил 1,9 млрд рублей на поддержку эвакуированных в Курской области
Правительство России выделило Министерству по чрезвычайным ситуациям 1,9 млрд рублей для возмещения расходов Курской области, связанных с содержанием граждан, эвакуированных из зон боевых действий. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Средства будут направлены в 2024 году на организацию и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуированных.
Согласно распоряжению, Курская область обязана предоставить МЧС списки граждан, находившихся в пунктах временного размещения, а министерство должно отчитаться о расходах до 1 марта 2025 года.
С 6 августа в Курской области продолжаются боевые действия после вторжения украинских войск. В ответ на угрозу власти организовали эвакуацию жителей из приграничных территорий, многих перевезли в Курск и другие города. Пострадавшие получили финансовую помощь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru