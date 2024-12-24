Кабмин выделил 1,9 млрд рублей на поддержку эвакуированных в Курской области

Правительство России выделило Министерству по чрезвычайным ситуациям 1,9 млрд рублей для возмещения расходов Курской области, связанных с содержанием граждан, эвакуированных из зон боевых действий. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Средства будут направлены в 2024 году на организацию и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуированных.

Хинштейн: Власти Курской области обратятся в ФАС из-за роста цен на продукты

Согласно распоряжению, Курская область обязана предоставить МЧС списки граждан, находившихся в пунктах временного размещения, а министерство должно отчитаться о расходах до 1 марта 2025 года.

С 6 августа в Курской области продолжаются боевые действия после вторжения украинских войск. В ответ на угрозу власти организовали эвакуацию жителей из приграничных территорий, многих перевезли в Курск и другие города. Пострадавшие получили финансовую помощь, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БеженцыКурская ОбластьПравительство

Горячие новости

Все новости

партнеры