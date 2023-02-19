Четыре человека погибли при пожаре под Тулой
19 февраля 202307:01
В Тульской области в результате пожара погибли четыре человека, сообщают «Известия».
Происшествие случилось в частном доме в поселке Интернациональный в Киреевском районе вечером 18 февраля. На месте были обнаружены тела двух взрослых и двух детей.
По данному факту заведено уголовное дело. Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей.
Ранее в частном доме под Новгородом в результате пожара погибли два человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru