Четыре человека погибли при пожаре под Тулой

В Тульской области в результате пожара погибли четыре человека, сообщают «Известия».

Пожар в доме в Иркутской области унес жизни пяти человек

Происшествие случилось в частном доме в поселке Интернациональный в Киреевском районе вечером 18 февраля. На месте были обнаружены тела двух взрослых и двух детей.

По данному факту заведено уголовное дело. Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей.

Ранее в частном доме под Новгородом в результате пожара погибли два человека.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияПожары
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