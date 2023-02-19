Четыре человека погибли при пожаре под Тулой

Происшествие случилось в частном доме в поселке Интернациональный в Киреевском районе вечером 18 февраля. На месте были обнаружены тела двух взрослых и двух детей.

По данному факту заведено уголовное дело. Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей.

Ранее в частном доме под Новгородом в результате пожара погибли два человека.

