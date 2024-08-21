Часть Старого Оскола из-за аварии осталась без воды
Часть города Старый Оскол (Белгородская область) в результате коммунальной аварии лишилась водоснабжения. Об этом заявил глава администрации городского округа Андрей Чесноков.
Руководитель администрации объяснил инцидент «порывом на затворе магистрального водопровода». Подача воды прекратилась в центральную и юго-западную части Старого Оскола, улицы Мира и Прядченко и несколько микрорайонов.
Уточняется, что запас воды будь сформирован в пунктах временного размещения и больницах, а в пострадавших детских садах 22 августа будут работать лишь дежурные группы.
Ранее поселок городского типа Коктебель остался без электроэнергии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru