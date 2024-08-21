Часть Старого Оскола из-за аварии осталась без воды

Часть города Старый Оскол (Белгородская область) в результате коммунальной аварии лишилась водоснабжения. Об этом заявил глава администрации городского округа Андрей Чесноков.

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Руководитель администрации объяснил инцидент «порывом на затворе магистрального водопровода». Подача воды прекратилась в центральную и юго-западную части Старого Оскола, улицы Мира и Прядченко и несколько микрорайонов.

Уточняется, что запас воды будь сформирован в пунктах временного размещения и больницах, а в пострадавших детских садах 22 августа будут работать лишь дежурные группы.

Ранее поселок городского типа Коктебель остался без электроэнергии.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Белгородская областьЖКХВодаАвария

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