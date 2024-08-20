«Это кондиционеры»: Отключение электричества в Подольске объяснили потеплением

Масштабное отключение электричества зафиксировано в Подольске, сообщают местные жители, которые остались без света и воды. Представители Минэнерго области пояснили, что нарушение электроснабжения связано с автоматическим отключением воздушной линии напряжением. По словам Листовского, проблема может быть связана с повышением дневных температур.

«Накануне был резкий всплеск потепления, из-за этого люди массово включали кондиционеры. Автоматика отреагировала таким образом, возможно, был физический обрыв одной из воздушных линий. Не вижу в этом какого-либо злого умысла. Это обычная эксплуатация оборудования. Текущий сезон знаменит тем, что и на юге сети не справляются, вплоть до веерных отключений в Сочи и Геленджике. Сети немного не справляются, но работа по их укреплению идет», - заявил он.

Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло в Приморском крае. К массовым сбоям привело отключение рубильника на Приморской ГРЭС. В результате без электричества остались Владивосток, Артем, Находка и ряд других городов региона, напоминает «Радиоточка НСН».

