«Это кондиционеры»: Отключение электричества в Подольске объяснили потеплением
Обрыв электросетей регулярно наблюдается в России в летнее время года, сказал НСН генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.
Повышенная нагрузка на линию могла привести к нарушению электроснабжения в одном из городов Подмосковья, заявил в интервью НСН генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.
Масштабное отключение электричества зафиксировано в Подольске, сообщают местные жители, которые остались без света и воды. Представители Минэнерго области пояснили, что нарушение электроснабжения связано с автоматическим отключением воздушной линии напряжением. По словам Листовского, проблема может быть связана с повышением дневных температур.
«Накануне был резкий всплеск потепления, из-за этого люди массово включали кондиционеры. Автоматика отреагировала таким образом, возможно, был физический обрыв одной из воздушных линий. Не вижу в этом какого-либо злого умысла. Это обычная эксплуатация оборудования. Текущий сезон знаменит тем, что и на юге сети не справляются, вплоть до веерных отключений в Сочи и Геленджике. Сети немного не справляются, но работа по их укреплению идет», - заявил он.
Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло в Приморском крае. К массовым сбоям привело отключение рубильника на Приморской ГРЭС. В результате без электричества остались Владивосток, Артем, Находка и ряд других городов региона, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru