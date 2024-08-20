Коктебель из-за аварии остался без электричества
20 августа 202417:28
Посёлок городского типа Коктебель остался без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго».
В сообщении говорится, что причиной отключения электричества стала авария.
«Населённый пункт: посёлок городского типа Коктебель. Городской округ: Феодосия. Идут ремонтные работы», - отметили в компании.
Ранее в Крыму из-за аварии частично остался без электричества город-курорт Ялта, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru