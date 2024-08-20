Коктебель из-за аварии остался без электричества

Посёлок городского типа Коктебель остался без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго».

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В сообщении говорится, что причиной отключения электричества стала авария.

«Населённый пункт: посёлок городского типа Коктебель. Городской округ: Феодосия. Идут ремонтные работы», - отметили в компании.

Ранее в Крыму из-за аварии частично остался без электричества город-курорт Ялта, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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