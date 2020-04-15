Больной Covid-19 убил жену, попросившую покинуть дом
Лондонская полиция задержала 66-летнего местного жителя Хуссейна Эгала по подозрению в убийстве 57-летней жены. По словам мужчины, они поссорились, когда супруга попросила его покинуть дом, узнав, что он болен коронавирусом Covid-19, пишет Daily Mail. Они подрались — соседи слышали крики и ругань.
Судебное заседание проходило по видеосвязи. Эгалу потребовался переводчик, говорится в материале.
По последним данным, в Великобритании зафиксированы 93,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом нового типа, скончались 12,1 тысячи человек.
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