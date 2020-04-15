Больной Covid-19 убил жену, попросившую покинуть дом

Лондонская полиция задержала 66-летнего местного жителя Хуссейна Эгала по подозрению в убийстве 57-летней жены. По словам мужчины, они поссорились, когда супруга попросила его покинуть дом, узнав, что он болен коронавирусом Covid-19, пишет Daily Mail. Они подрались — соседи слышали крики и ругань.