Больной Covid-19 убил жену, попросившую покинуть дом

Лондонская полиция задержала 66-летнего местного жителя Хуссейна Эгала по подозрению в убийстве 57-летней жены. По словам мужчины, они поссорились, когда супруга попросила его покинуть дом, узнав, что он болен коронавирусом Covid-19, пишет Daily Mail. Они подрались — соседи слышали крики и ругань.

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Судебное заседание проходило по видеосвязи. Эгалу потребовался переводчик, говорится в материале.

По последним данным, в Великобритании зафиксированы 93,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом нового типа, скончались 12,1 тысячи человек.

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