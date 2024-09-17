Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще семь БПЛА ВСУ

Еще семь беспилотных летательных аппаратов Украины самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

ПВО уничтожила 20 беспилотников ВСУ в шести регионах России

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 16 сентября Минобороны РФ сообщило, что ПВО уничтожила восемь дронов ВСУ самолетного типа над территорией региона.

Ранее силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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