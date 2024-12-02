Бобры оставили без света четыре населенных пункта под Санкт-Петербургом
Поселок Черенцово и деревни Туравкино, Халезево и Октябренок Тихвинского района Ленинградской области остались без электроэнергии по вине бобров. Об этом сообщила пресс-служба «Россети Ленэнерго».
Отмечается, что населенные пункты пришлось подключать по резервной линии. Стачиваемые бобрами деревья при падении повредили линию электропередачи. Кроме того, животные успели построить затопившую часть леса плотину — это затруднила проезд к месту обрыва.
Специалистам пришлось использовать экскаватор, при помощи которого плотина была уничтожена, после этого энергетики смогли устранить повреждения. Уточняется, что бобры во время работ не пострадали.
Ранее город – спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар остался без электроснабжения в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru