Бобры оставили без света четыре населенных пункта под Санкт-Петербургом

Поселок Черенцово и деревни Туравкино, Халезево и Октябренок Тихвинского района Ленинградской области остались без электроэнергии по вине бобров. Об этом сообщила пресс-служба «Россети Ленэнерго».

Энергодар остался без электроснабжения из-за обрыва ЛЭП

Отмечается, что населенные пункты пришлось подключать по резервной линии. Стачиваемые бобрами деревья при падении повредили линию электропередачи. Кроме того, животные успели построить затопившую часть леса плотину — это затруднила проезд к месту обрыва.

Специалистам пришлось использовать экскаватор, при помощи которого плотина была уничтожена, после этого энергетики смогли устранить повреждения. Уточняется, что бобры во время работ не пострадали.

Ранее город – спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар остался без электроснабжения в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Irinda
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