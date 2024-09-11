Энергодар остался без электроснабжения из-за обрыва ЛЭП
Электроснабжение нарушено в городе Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщили в местной администрации.
Населенный пункт, в котором находится Запорожская атомная электростанция, остался без электричества из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи. Инцидент произошел ночью за пределами города.
«Без электроэнергии остался Энергодар и близлежащие населенные пункты», — уточнили в администрации.
На минувшей неделе в Энергодаре, Каменско-Днепровском и Васильевском районах зафиксировали аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения ЛЭП за пределами города, напоминает РЕН ТВ.
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