Энергодар остался без электроснабжения из-за обрыва ЛЭП

Электроснабжение нарушено в городе Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщили в местной администрации.

Населенный пункт, в котором находится Запорожская атомная электростанция, остался без электричества из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи. Инцидент произошел ночью за пределами города.

«Без электроэнергии остался Энергодар и близлежащие населенные пункты», — уточнили в администрации.

На минувшей неделе в Энергодаре, Каменско-Днепровском и Васильевском районах зафиксировали аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения ЛЭП за пределами города, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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