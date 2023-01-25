Володин поручил срочно обсудить уголовное наказание за дискредитацию участников СВО

В сообщении говорится, что спикер поручил председателям комитетов по обороне Андрею Картаполову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискарёву в срочном порядке изучить вопрос о возможности внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс РФ

«Вячеслав Володин неоднократно подчеркивал: все, кто защищает нашу страну, — военнослужащие, добровольцы, мобилизованные, участники ЧВК «Вагнер» — герои. Отношение к ним должно быть уважительное как к участникам боевых действий», - указали в пресс-службе.

Ранее Пригожин обратился к Володину с просьбой ввести в Уголовный кодекс статью о дискредитации добровольцев, в том числе бывших осуждённых, принимающих участие в специальной военной операции, и запретить публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях, сообщает RT.

