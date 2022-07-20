ФК «Красава» блогера Савина переехал на Кипр
Экс-ведущий телеканала «Матч ТВ», блогер Евгений Савин сообщил, что его футбольный клуб «Красава» будет выступать во втором дивизионе чемпионата Кипра.
«Организация FC Krasava Ltd вчера прошла регистрацию на Кипре и достигла договорённости о покупке клуба из Лимасола FC Eny Ypsonas, выступающего во втором дивизионе Кипра», - написал Савин в соцсетях.
По его словам, в этом сезоне команда будет выступать под названием FC Krasava – Eny Ypsonas, но потом ее «перекрасят».
В минувшем сезоне клуб Савина выступал в третьем по рангу дивизионе в российском футболе ФНЛ-2.
В середине апреля на YouTube-канале «КраСава» вышло видео о ситуации на Украине. Вскоре стало известно, что ФК «Красава» запретили тренироваться на стадионе «Зоркий» в Красногорске.
31 мая Савин сообщил, что клуб переезжает из России.
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