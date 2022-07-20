ФК «Красава» блогера Савина переехал на Кипр

По его словам, в этом сезоне команда будет выступать под названием FC Krasava – Eny Ypsonas, но потом ее «перекрасят».

В минувшем сезоне клуб Савина выступал в третьем по рангу дивизионе в российском футболе ФНЛ-2.

В середине апреля на YouTube-канале «КраСава» вышло видео о ситуации на Украине. Вскоре стало известно, что ФК «Красава» запретили тренироваться на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

31 мая Савин сообщил, что клуб переезжает из России.

