ФК «Красава» блогера Савина переехал на Кипр

Экс-ведущий телеканала «Матч ТВ», блогер Евгений Савин сообщил, что его футбольный клуб «Красава» будет выступать во втором дивизионе чемпионата Кипра.

«Организация FC Krasava Ltd вчера прошла регистрацию на Кипре и достигла договорённости о покупке клуба из Лимасола FC Eny Ypsonas, выступающего во втором дивизионе Кипра», - написал Савин в соцсетях.

Блогер Савин объявил о переезде ФК «Красава» из России

По его словам, в этом сезоне команда будет выступать под названием FC Krasava – Eny Ypsonas, но потом ее «перекрасят».

В минувшем сезоне клуб Савина выступал в третьем по рангу дивизионе в российском футболе ФНЛ-2.

В середине апреля на YouTube-канале «КраСава» вышло видео о ситуации на Украине. Вскоре стало известно, что ФК «Красава» запретили тренироваться на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

31 мая Савин сообщил, что клуб переезжает из России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ФутболБлогер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры