Блогера Эдварда Била могут отправить в колонию

Прокуратура заявила ходатайство судье Пресненского суда Москвы, в котором просит приговорить блогера Эдварда Била к отбыванию наказания сроком один год и четыре месяца в колонии общего режима за то, что он спровоцировал ДТП в центре столицы, в результате которого есть пострадавшие, сообщает ТАСС из зала суда.

Также представитель гособвинения попросил суд лишить нарушителя права вождения автомобиля сроком на три года.

Московские инспекторы ГИБДД подписались на блогеров-нарушителей

Резонансное ДТП произошло 1 апреля 2021 года. Эдвард Бил, находясь за рулем Audi RS6, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, спровоцировав аварию в центре Москвы. В результате серьёзно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артёмова.

Сначала Пресненский районный суд Москвы приговорил Била к 2 годам ограничения свободы по делу о ДТП, но затем Второй кассационный суд столицы отменил приговор блогеру, и дело было отправлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что злостных нарушителей ПДД нужно отлавливать и наказывать публично.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:СудКолонияБлогерПрокуратура
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры