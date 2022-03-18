Блогера Эдварда Била могут отправить в колонию

Резонансное ДТП произошло 1 апреля 2021 года. Эдвард Бил, находясь за рулем Audi RS6, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, спровоцировав аварию в центре Москвы. В результате серьёзно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артёмова.

Сначала Пресненский районный суд Москвы приговорил Била к 2 годам ограничения свободы по делу о ДТП, но затем Второй кассационный суд столицы отменил приговор блогеру, и дело было отправлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что злостных нарушителей ПДД нужно отлавливать и наказывать публично.

