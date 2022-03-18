Блогера Эдварда Била могут отправить в колонию
Прокуратура заявила ходатайство судье Пресненского суда Москвы, в котором просит приговорить блогера Эдварда Била к отбыванию наказания сроком один год и четыре месяца в колонии общего режима за то, что он спровоцировал ДТП в центре столицы, в результате которого есть пострадавшие, сообщает ТАСС из зала суда.
Также представитель гособвинения попросил суд лишить нарушителя права вождения автомобиля сроком на три года.
Резонансное ДТП произошло 1 апреля 2021 года. Эдвард Бил, находясь за рулем Audi RS6, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, спровоцировав аварию в центре Москвы. В результате серьёзно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артёмова.
Сначала Пресненский районный суд Москвы приговорил Била к 2 годам ограничения свободы по делу о ДТП, но затем Второй кассационный суд столицы отменил приговор блогеру, и дело было отправлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что злостных нарушителей ПДД нужно отлавливать и наказывать публично.
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