Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал один человек

Один мирный житель пострадал в результате удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Пострадавшего госпитализируют в городскую больницу, уточнил Гладков.

По его словам, в результате украинской атаки загорелись три квартиры. На месте происшествия работают пожарные.

Ранее украинские военные обстреляли Токмак из РСЗО, напоминает RT.

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ФОТО: Вячеслав Гладков
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