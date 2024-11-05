Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал один человек
5 ноября 202416:03
Один мирный житель пострадал в результате удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшего госпитализируют в городскую больницу, уточнил Гладков.
По его словам, в результате украинской атаки загорелись три квартиры. На месте происшествия работают пожарные.
Ранее украинские военные обстреляли Токмак из РСЗО, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал один человек
- Покинувший Россию Michelin закроет заводы во Франции
- Лавров назвал «ложью» заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии
- Силы ПВО предотвратили ракетный удар над Курской областью
- В Тобольске установили памятник Ленину, у которого не хватает пальцев
- СМИ: Налоговая заблокировала счета компании блогера Гусейна Гасанова
- Посол Новой Зеландии надел какаху на встречу в Кремле
- РФ и Белоруссия учредили медиакомпанию Союзного государства
- Журова заступилась за олимпийскую чемпионку Хелиф
- Минобороны Белоруссии: Оппозиция готовит смещение власти в стране
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru