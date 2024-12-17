Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью
Минобороны России сообщило о ликвидации украинского беспилотного летательного аппарата над Воронежской областью.
По данным ведомства, 17 декабря около 20:30 мск была пресечена попытка атаки с использованием беспилотника самолетного типа. Дежурными средствами ПВО аппарат был уничтожен над территорией Воронежской области.
С начала военной операции на Украине близлежащие российские регионы подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают приграничные Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: «Радиостанция Судного дня» взломана, звучат песни Шамана
- Рогов: Военные РФ зачистили «котел», в который попали ВСУ
- ИИ классифицировал обращения россиян к Путину для «Прямой линии»
- СМИ: Экс-замглавы МО РФ Иванов распределял деньги между родными
- СМИ: Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
- Компании ЕС призвали сохранить транзит газа через Украину
- Сеть ресторанов «Ёбидоёби» сменила название
- Исторический максимум: Украинский Нацбанк поднял курс доллара к гривне
- Вызывает смех: Захарова прокомментировала заявление США о непричастности к убийству Кириллова
- Госдеп: Никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru