Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью

С начала военной операции на Украине близлежащие российские регионы подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают приграничные Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.



С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

