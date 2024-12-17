Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью

Минобороны России сообщило о ликвидации украинского беспилотного летательного аппарата над Воронежской областью.

По данным ведомства, 17 декабря около 20:30 мск была пресечена попытка атаки с использованием беспилотника самолетного типа. Дежурными средствами ПВО аппарат был уничтожен над территорией Воронежской области.

Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА

С начала военной операции на Украине близлежащие российские регионы подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают приграничные Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:ВСУВоронежская ОбластьБеспилотники

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