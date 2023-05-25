Белгородский губернатор заявил об ещё одном сбитом беспилотнике

По его словам, в настоящее время оперативные службы уточняют информацию «о последствиях на земле».

Губернатор также подтвердил, что 24 мая в селе Калинино Яковлевского городского округа был обнаружен «неразорвавшийся взрывоопасный предмет», место было незамедлительно оцеплено.

«Жителей близлежащих улиц временно вывозят на безопасное расстояние. После этого инженерная группа Минобороны приступит к ликвидации боеприпаса», - написал он.

Ранее в Белгороде произошёл взрыв, причиной которого стал нештатный сходом авиационного боеприпаса, произошедший при выполнении полёта Су-34 ВКС России, сообщает RT.