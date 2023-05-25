Белгородский губернатор заявил об ещё одном сбитом беспилотнике
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале, что на подлёте к городу силами ПВО был сбит ещё один беспилотный летательный аппарат.
По его словам, в настоящее время оперативные службы уточняют информацию «о последствиях на земле».
Губернатор также подтвердил, что 24 мая в селе Калинино Яковлевского городского округа был обнаружен «неразорвавшийся взрывоопасный предмет», место было незамедлительно оцеплено.
«Жителей близлежащих улиц временно вывозят на безопасное расстояние. После этого инженерная группа Минобороны приступит к ликвидации боеприпаса», - написал он.
Ранее в Белгороде произошёл взрыв, причиной которого стал нештатный сходом авиационного боеприпаса, произошедший при выполнении полёта Су-34 ВКС России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru