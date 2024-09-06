Бастрыкин заинтересовался делом о выселении из дома родителей участника СВО

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о результатах проверки по факту нарушения жилищных прав пенсионеров в связи с выселением родителей участника СВО в Челябинской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба СКР.

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Отмечается, что семью военнослужащего принудительно выселяют из своего жилища в населенном пункте Ближний Береговой. Жильцы не успели оформить на восстановленное из полуразрушенного школьного здания жилье документы. Управлением СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка.

Ранее житель пригорода Ноябрьска (ЯНАО) открыл стрельбу после того, как судебным приставы пришли выселять его из аварийного жилья.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:СпецоперацияЧелябинская ОбластьАлександр Бастрыкин

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