Бастрыкин заинтересовался делом о выселении из дома родителей участника СВО

Отмечается, что семью военнослужащего принудительно выселяют из своего жилища в населенном пункте Ближний Береговой. Жильцы не успели оформить на восстановленное из полуразрушенного школьного здания жилье документы. Управлением СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка.

Ранее житель пригорода Ноябрьска (ЯНАО) открыл стрельбу после того, как судебным приставы пришли выселять его из аварийного жилья.

