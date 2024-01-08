Депутат Останина обратится в СК из-за блогера, бросившего младенца в сугроб
Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина в своём Telegram-канале пригрозила бросившему двухмесячного сына в сугроб блогеру Сергею Косенко «серьёзными последствиями».
Она отметила, что считает поступок мужчины «безнравственным и преступным», и указала, что намерена обратиться в Следственный комитет РФ.
«Ведь даже если Косенко бросал, как утверждает сам горе-блогер, «куклу» с открывающимися глазами, то очевидно, что он предлагал... широкому кругу лиц, включая молодежь и подростков, людоедскую модель поведения», - написала парламентарий.
Останина подчеркнула, что блогер записал своё видео «на фоне случаев с гибелью детей, которых оставляли без еды и на морозе».
Ранее Косенко опубликовал видео, где он кидает двухмесячного сына в сугроб, пишут «Известия». Вызвав возмущение зрителей он попытался оправдаться, заявив, что это была кукла, а затем опубликовал ролики, в которых в снег прыгают он сам и мать малыша.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru