Автоавария в Северной Осетии унесла жизни двух человек

Смертельное автопроисшествие случилось в Правобережном районе Северной Осетии, сообщает «РЕН ТВ».

В Пензенской области 13 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

ДТП произошло на дороге Хумалаг - Брут. Погибли водитель и пассажирка Toyota Corolla. Проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее чисто пострадавших в массовом дорожно-транспортном происшествии с маршруткой в Калуге возросло до девяти человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП
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