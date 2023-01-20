Автоавария в Северной Осетии унесла жизни двух человек
20 января 202300:02
Смертельное автопроисшествие случилось в Правобережном районе Северной Осетии, сообщает «РЕН ТВ».
ДТП произошло на дороге Хумалаг - Брут. Погибли водитель и пассажирка Toyota Corolla. Проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее чисто пострадавших в массовом дорожно-транспортном происшествии с маршруткой в Калуге возросло до девяти человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru